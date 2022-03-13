Турция отказалась присоединяться к санкциям против России

Турция не присоединится к санкциям Запада в отношении России. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передал ТАСС.

Позиция Турции относительно санкционного давления на Россию предельно ясна, заявил Чавушоглу. Турция исходит из того, что санкции не решат проблемы, пояснил он.

Чавушоглу сообщил, что российский лидер Владимир Путин не против встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, о чем сказал в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, по его словам.

Министр иностранных дел отметил, что Турция видит сближение позиций России и Украины по некоторым вопросам, о чем ранее также говорил Путин. Но в первую очередь нужно добиться прекращения огня, подчеркнул Чавушоглу.

Чавушоглу также сообщил, что в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым попросил его посодействовать в эвакуации турецких граждан из Мариуполя.

Российские военные ранее вывезли россиян, украинцев и иностранцев из Херсонской области Украины. Людей эвакуировали в Крым, среди них были и граждане Турции.