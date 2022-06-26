Турция отказалась присоединиться к антироссийским санкциям

Турция не станет подключаться к западным санкциям против России. Такое решение исходит из экономической выгоды страны, заявил официальный представитель президента республики Ибрагим Калын.

«Мы заявили, что не будем подключаться к санкциям. Потому что это исходит из наших экономических выгод, мы зависимы от внешних энергетических источников», — сказал Калын в эфире телеканала Haberturk.

Он добавил, что турецкие власти открыто высказали свою позицию Западу. По этому вопросу удалось достичь понимания. По словам представителя президента, в первую очередь антироссийские меры ударят по экономике Турции, чего местные власти не хотят допустить.

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Бобби Гош заявил, что в ближайшие месяцы отношения Турции с Евросоюзом и США ухудшатся. Он пояснил, что сейчас Турции приходится переживать сложную экономическую ситуацию. На этом фоне лидеру страны Реджепу Тайипу Эрдогану нужно «найти виновных». Как считает Гош, сейчас президент менее всего склонен к сотрудничеству с западными странами.