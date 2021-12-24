Турция отказалась прекращать близкие отношения с Украиной из-за России

Турция не станет разрывать близкие связи с Украиной, несмотря на дипломатические отношения с Россией. В МИД страны заявили, что конфликт между Россией и Украиной достиг опасного уровня, передало РИА «Новости».

«Конфликт Россия-Украина и Россия-НАТО достигли опасных масштабов. То, что у нас с Россией всеобъемлющие отношения, не означает, что мы будем игнорировать наши принципы и близкие отношения с Украиной», — сказал глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что в подобных сложных ситуациях Турция всегда принимает решения, которые обеспечивают ей наибольшую безопасность. Он подчеркнул, что дипломатические решения — это всегда сложная работа. С такими суждениями Чавушоглу выступил на онлайн-конференции Академии международной безопасности.

Ранее Чавушоглу утверждал, что есть множество центров силы, которые хотят испортить отношения России и Турции. Тогда он уделял большое внимание тому, насколько важно сохранить сотрудничество и только улучшать союз — в торговле, туризме и других сферах.