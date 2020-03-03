Турция отказалась от миллиарда евро из ЕС для помощи беженцам

По информации ИА Nаtiоn Nеws, в связи с обострившейся ситуацией в Идлибе Эрдоган открыл границу с Европой. Он также отказался от встречи на высоком уровне между Евросоюзом и Турцией.

«Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов и сама найдет эти деньги», — подчеркнул турецкий президент.

По его мнению, проблема с мигрантами появилась из-за того, что Евросоюз не выполнил обещания с 2016 года и не помог Турции своевременно.