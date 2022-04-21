Турция отказалась быть гарантом для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО

Турция выступила против того, чтобы быть гарантом безопасности для Украины по примеру пятого пункта Устава НАТО. Об этом телеканалу CNN Turk заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.

Во внешнеполитическом ведомстве Турции подчеркнули, что сначала нужно конкретизировать, какие именно гарантии хочет получить киевская власть. Пока нет понимания, не может быть никаких гарантий.

«Украинская сторона требует гарантии по примеру пятого пункта Устава НАТО. Против этого выступают и США, и Великобритания, в том числе и мы. Необходимо понять сам процесс, в чем заключаются эти гарантии, какие будут требования», — сказал Чавушоглу.

Он указал на необходимость принятия условий и дальнейших рисков всеми странами-гарантами.

Статья пятая Устава НАТО имеет раздел, в котором прописаны действия в случае вооруженного нападения на одну из сторон договора. Его должны рассматривать как нападение на всех гарантов в целом.