Турция отказалась брать на себя обязательства других стран о помощи беженцам
Турция не захотела брать на себя обязательства других стран в решении миграционного кризиса
Турция не превратится в лагерь для беженцев, говорится в распространенном РИА «Новости» заявлении официального представителя МИД страны Тайжу Бильгича.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о желании расширить соглашение с Руандой для решения миграционного кризиса. Она планировала обсудить этот вопрос с властями Турции, писала британская газета The Times.
Однако в Турции проблему с беженцами видят по-другому. Бильгич напомнил, что республика за последние восемь лет приняла самое большое количество мигрантов.
«Турция не будет лагерем для беженцев какой-либо страны, а также никоим образом не возьмет на себя международные обязательства третьих стран», — подчеркнул он.
Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что каждое государство в равной степени должно подключиться к решению проблем беженцев.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал неудовлетворительной систему предоставления помощи беженцам. По его мнению, европейские страны не смогли справиться с наплывом беженцев.