Мир 16 сентября 2023, 19:06 Турция осудила США после обвинений в вербовке детей МИД Турции: доклад Госдепа с обвинениями в вербовке детей является клеветой РИА «Новости»

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Доклад Госдепартамента США, в котором Турцию обвинили в вербовке детей, вызвал резкую реакцию в МИД страны. В пресс-службе ведомства заявили, что Турция не оставит без ответа эту клевету.

«Ожидалось, что США, финансирующие террористическую организацию РПК/YPG (запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана — прим. ред.), которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой», — указали в МИД.

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В министерстве также подчеркнули, что отвергают все обвинения в вербовке детей. В МИД напомнили, что Турция участвует во всех международных документов по защите прав несовершеннолетних, в том числе принятых в рамках ООН.

В турецком ведомстве также усомнились в объективности источников, на основании которых Соединенные Штаты попытались обосновать свои выводы. Турция продолжит борьбу с преступлениями, связанными с торговлей людьми, резюмировали в МИД.