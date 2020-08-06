Турция опровергла сообщения о росте числа заболевших COVID-19 на курортах

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа подтвердил, что в стране зафиксировали всплеск заражений коронавирусом. Но, по мнению турецких медиков, рост новых случаев не касается курортных регионов.

«Никакой вспышки коронавируса в курортных зонах не наблюдается, там нет проблем. Мы фиксируем рост числа заболевших в крупных городах: Анкаре, Стамбуле, Конье, Диярбакыре, Газиантепе», — привело РИА «Новости» слова представителя турецкого Минздрава.

В качестве примера он привел данные по Средиземноморскому региону страны, куда входит Анталья. Там за прошедшую неделю количество новых случаев заболевания COVID-19 снизилось с 70 до 59.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что в стране резко выросло число новых инфицированных коронавирусом. Он призвал власти приложить максимальные усилия, чтобы в Турции не произошло вспышки COVID-19.

Начиная с 1 августа Турция возобновила авиасообщение с Россией. Самолеты стали летать в Стамбул и Анкару. С 10 августа возобновятся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан.