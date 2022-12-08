Мир 08 декабря 2022, 18:02 Турция опровергла сообщения о пробках с танкерами у Босфора Минтранс Турции: у Босфора находятся 15 танкеров, а не 100 РИА «Новости»

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Министерство транспорта и инфраструктуры Турции опровергло информацию о заторах нефтяных танкеров у пролива Босфор. По данным ведомства, у входа в Босфор находится 15 судов, а не 100.

«В настоящее время у Босфора находится не 100 танкеров, как утверждается в ряде зарубежных СМИ, а 15. Из них 11 направляются в страны Евросоюза», — заявили в ведомстве.

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В Главном управлении по морским делам Минтранса Турции добавили, что в Мраморном море уже отмечались пробки из 100 и более судов в рамках реализации зерновой сделки. Сейчас там не более 40 сухогрузов.

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Ранее Казахстан сообщил о задержавшихся в пробке танкерах с нефтью у Босфора. По словам председателя правления национальной компании «Казмунайгаз» Магзума Мирзагалиева, порядка 8–10 судов, которые имеют отношение к Казахстану, задержались в пробке у берегов Турции.