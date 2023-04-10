Мир 10 апреля 2023, 18:39 Турция опровергла информацию о визите Путина в Анкару Чавушоглу: визита Путина в Турцию или Эрдогана в Москву в ближайшее время не будет РИА Новости

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Визита президента России Владимира Путина в Турцию пока не планируется. Об этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в эфире телеканала A Haber.

«На данный момент в планах нет визита Путина в Турцию или [турецкого лидера Реджепа Тайипа] Эрдогана в Москву», — отметил он.

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При этом министр указал на «активную дипломатию» Эрдогана, напомнив, что тот проводит телефонные переговоры с Путиным, а также регулярно связывается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Эрдоган в интервью телеканалу A Haber сообщил, что президент России Владимир Путин может прибыть в Турцию 27 апреля. В этот день в Мерсине запланировано провести загрузку топлива на АЭС «Аккую».

Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне подтвердил встречу Путина с с представителем турецкого лидера Ибрагимом Калыном. Стороны обсудили реализацию крупных проектов между двумя странами. Кроме того, Путин и Калын затронули тему предстоящей церемонии доставки топлива на «Аккую» и ситуацию на Украине.