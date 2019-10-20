Турция опровергла информацию о том, что препятствует выводу курдов из Рас-эль-Айна

В ведомстве заявили, что оппозиционное вооруженное формирование «Сирийские демократические силы» получило возможность свободно покинуть город Рас-эль-Айн в провинции Хасака.

Турция раскрыла данные о границах буферной зоны в Сирии Подробнее

«Никаких препятствий (со стороны Турции — прим. ФАН) не было. Сегодня конвой из 39 автомобилей, который преимущественно состоял из карет скорой помощи без каких-либо проблем въехал в Рас-эль-Айн, а затем покинул его, чтобы вывезти раненных из региона. Тесная координация с США продолжается», — отметили в министерстве обороны Турции.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп смогли договориться о приостановлении операции «Источник мира» и создании буферной зоны между Турцией и Сирией.