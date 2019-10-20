  • Турция опровергла информацию о том, что препятствует выводу курдов из Рас-эль-Айна

    20 октября 2019, 03:05

    Александра Каширина

    Министерство обороны Турции опровергло информацию о том, что турецкая армия препятствует выводу курдских боевиков из Рас-эль-Айна. Об этом сообщило РИА ФАН.

    В ведомстве заявили, что оппозиционное вооруженное формирование «Сирийские демократические силы» получило возможность свободно покинуть город Рас-эль-Айн в провинции Хасака.

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    «Никаких препятствий (со стороны Турции — прим. ФАН) не было. Сегодня конвой из 39 автомобилей, который преимущественно состоял из карет скорой помощи без каких-либо проблем въехал в Рас-эль-Айн, а затем покинул его, чтобы вывезти раненных из региона. Тесная координация с США продолжается», — отметили в министерстве обороны Турции.

    Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп смогли договориться о приостановлении операции «Источник мира» и создании буферной зоны между Турцией и Сирией.