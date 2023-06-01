Мир 01 июня 2023, 10:51 Турция одобрит присоединение Швеции к НАТО в течение месяца — СМИ ТАСС: Турция примет решение о членстве Швеции в НАТО в течение месяца РИА «Новости»

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Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до проведения саммита НАТО, который состоится 11 июля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства в Анкаре, правительство Швеции выполнило главное условие Турции: в стране вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство. Также на положительное решение может повлиять продажа республике самолетов F-16.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступал против присоединения Швеции к НАТО из-за благосклонности правительства королевства к террористическим группировкам. Ситуация между странами обострилась после антитурецких акций. Лидер одной правоэкстремистской партии публично сжег Коран в Стокгольме. Эрдоган назвал это «преступлением на почве ненависти».

Американский лидер Джо Байден после переизбрания Эрдогана президентом обсудил с ним вопрос членства Швеции в НАТО. Эту тему в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу также поднял госсекретарь США Энтони Блинкен.