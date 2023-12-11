Мир 11 декабря 2023, 08:47 Турция одобрит членство Швеции в НАТО в обмен на сделку по F-16 Hürriyet: Турция поддержит членство Швеции в НАТО при одобрении сделки по F-16 Unsplash

Читать 360tv в

Турция может одобрить членство Швеции в НАТО, если США поставят стране истребители F-16. Об этом сообщила газета Hürriyet.

«Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16», — отметило издание.

Реклама

По мнению колумниста Абдулькадира Сельви, американская и турецкая стороны уже провели переговоры. Их результатами станут поставки самолетов и отмена тайного эмбарго на поставки оружия, введенного против Турции, отметил он.

«Проблема здесь не в членстве Швеции, а в отсутствии доверия со стороны США. Если это доверие будет установлено, путь Швеции будет проложен», — указали в газете.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на задержку поставок F-16 со стороны США. Он напомнил, что государство уже передало самолеты Греции, но не отправляет их Турции, хотя американское руководство уже получило деньги за истребители. Президент добавил, что турецкие власти будут пытаться урегулировать этот вопрос с помощью дипломатии.