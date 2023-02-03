Мир 03 февраля 2023, 14:46 Турция обвинила США в попытке управлять странами Европы после закрытия посольств Глава МВД Турции Сойлу потребовал от США убрать «грязные руки» от дел страны РИА «Новости»

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Управляющие странами Европы США пытаются проводить такую же политику в Турции, но у них ничего не получится. Как сообщило издание Haber, с такими словами обратился к послу США в Анкаре министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу

Глава ведомства отреагировал на решение ряда европейских стран закрыть консульства на территории Турции под предлогом террористической угрозы.

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«Каждый американский посол задается вопросом: „Как я могу навредить Турции?“ Это стало одним из главных несчастий страны на протяжении многих лет. Он собирает других дипломатов и дает им советы. То же самое США делают в Европе, где американское посольство полностью управляет», — заявил Сойлу.

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Министр подчеркнул, что дипломатические игры США сорвал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и теперь американцам нужно прекратить вмешиваться во внутренние дела стран

«Я говорю вам прямо: уберите свои грязные руки от Турции. Я знаю все шаги, которые вы предприняли, чтобы нас запугать», — цитирует Сойлу Runews.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 3 февраля, вызвал к себе руководителей дипломатических миссий стран Европы, США и Великобритании, которые приостановили работу генеральных консульств. Решение объяснили террористическими угрозами.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что страна действует в рамках международных соглашений и гарантирует безопасную работу всех дипломатических учреждений на территории государства.