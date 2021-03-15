Турция обвинила Сирию в бомбежке нефтяных объектов в Алеппо

В Минобороны Турции заявили, что нефтяные удары по объектам на подконтрольной протурецким формированиям в провинции Алеппо велся сирийскими военными с территории аэродрома Квайрес. Были обстреляны стоянка грузовиков с нефтью и гражданское поселение.

По данным Анатолийского агентства, районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата».

Минобороны Турции утверждает, что в результате обстрела баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками есть раненые среди мирного населения.

Информация об обстреле довели до российских военных, после чего «турецкая артиллерия открыла ответный огонь по некоторым целям». По данным ведомства, в результате атаки есть раненые среди мирного населения. Обстрел производился баллистическими ракетами и многоствольными ракетными установками.

По данным сирийская газета al-Watan, атака пришлась на деревню аль-Хамран, цистерны с нефтью и установки по первоначальной переработке нефти.

В феврале российские военные отразили попытку нападения на базу Хмеймим в Сирии, произведенную реактивными системами залпового огня со стороны Идлибской зоны деэскалации.