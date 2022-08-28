Турция обвинила Грецию в преследовании самолетов системой ПВО

Турция обвинила Грецию в задействовании системы ПВО С-300 на острове Крит для преследования турецких истребителей F-16. Об этом сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в турецком Минобороны.

«Во время полетов F-16 командования ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье в августе произошел крупный инцидент», — сказано в сообщении.

В Турции подобное назвали «несовместимым с духом союзничества».

Источник отметил, что радар системы С-300 зафиксировал наведение ракеты класса «земля — воздух» на истребители F-16, которые выполняли разведывательную миссию в трех километрах к западу от острова Родос.

Несмотря на это, экипажи истребителей «выполнили запланированные задачи и благополучно вернулись на свои базы».

Ранее глава комитета сената Соединенных Штатов по внешним отношениям Роберт Менендес обвинил турецкие власти в нарушении воздушного пространства Греции. Еще он припомнил им затягивание процесса вступления Швеции и Финляндии в состав военного блока.