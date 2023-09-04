Мир 04 сентября 2023, 07:25 Турция обсуждала с Западом переподключение Россельхозбанка к SWIFT Администрация Эрдогана обсуждала с Западом подключение РСХБ к SWIFT и гарантии Unsplash

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Члены администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обсуждали с западными союзниками гарантии обеспечения российской части зерновой сделки, в том числе переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Это позволило бы обсудить возобновление договоренностей, заявил источник РИА «Новости».

«Обсуждения велись. Причем с участием и администрации президента Турции. <…> Мы объясняли нашу позицию западным партнерам», — сказал он.

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Турецкая сторона рассчитывала, что получение надежных гарантий от западных союзников помогло бы продуктивней провести переговоры по возобновлению черноморской инициативы. Собеседник агентства заявил, что российская делегация согласилась с таким подходом.

Переподключение Россельхозбанка к межбанковской системе SWIFT стало одним из условий зерновой сделки — заключенных Украиной, Россией, ООН и Турцией соглашений о вывозе зерна и удобрений. К началу июля 2023 года, когда сделка длилась почти 12 месяцев, его еще не исполнили, заявляли в Кремле.