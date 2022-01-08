Турция обсудит с НАТО покупку С-400 у России

Турция готова обсудить с НАТО вопрос приобретения зенитного ракетного комплекса С-400 у России. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар.

«Мы говорим: давайте поговорим и решим. Мы объясним, почему мы приобрели С-400. [Комплекс] никому не угрожает. Если он вызывает какие-то неудобства при использовании с истребителями F-35, давайте поговорим и предотвратим это», — процитировало министра агентство «Анадолу».

По словам Акара, при необходимости можно созвать входящие в Североатлантический альянс страны. Он подчеркнул, что власти Турции должны защитить от ракетных атак 84 миллиона и 780 тысяч квадратных километров своей страны.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов системы ПВО-ПРО С-400 еще в 2017 году. Сумма покупки составила 2,5 миллиарда долларов. Турция получила вооружение в 2019 году. При этом США и НАТО негативно отреагировали на решение страны.

Летом 2021 года президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в приобретении второго российского полка С-400.