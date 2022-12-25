Мир 25 декабря 2022, 15:49 Турция обратилась к России по открытию неба над Сирией для удара по курдам Министр обороны Турции Акар заявил о переговорах с Россией об открытии неба над Сирией

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Открытие воздушного пространства над Сирией для проведения операции против курдских боевиков подняла Турция на переговорах с Россией. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил министр обороны страны Хулуси Акар.

Он подчеркнул, что турецкие военные уже провели несколько атак на позиции курдских боевиков, которых считают причастными к ноябрьскому теракту в Стамбуле. Речь идет в том числе об авиаударах в рамках операции «Коготь-меч».

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«Мы ведем переговоры и обсуждаем с Россией все вопросы, включая открытие воздушного пространства», — заявил Акар.

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Министр подчеркнул, что переговоры проходят в рамках трехстороннего сотрудничества Турция — Россия — Сирия.

RT напомнил, что заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов отмечал, что ведомство прилагает все усилия, чтобы убедить турецкую сторону отказаться от проведения военной операции в Сирии.

Турция начала военную операцию «Коготь-меч» в конце ноября в рамках которой военная авиация нанесла несколько ударов по позициям курдских ополчений. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не исключил введения танков и артиллерии. Он заявил, что Россия не выполнила взятые на себя обязательства сочинского меморандума по отводу курдских группировок от турецких границ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин неоднократно объяснял турецкому коллеге о разном отношении к пунктам подписанного документа.