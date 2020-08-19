Буровое судно «Фатих» проводит геологоразведочные работы в Черном море с 20 июля на участке «Дунай-1». Это место находится недалеко от пересечения болгарской и румынской морских границ с внутренними водами Турции, уточнил ТАСС.

«Фатих» мог обнаружить залежи природного газа «хорошего качества» на этом участке, и еще одно месторождение в районе города Кыркларели у турецких берегов. Первое сейсмическое судно Турции «Барбарос Хайреттин Паша» в прошлом провело разведочные работы в Черном море. Тогда в западной его части были выявлены богатые запасы природного газа.

Анкара пока официально не подтвердила эту информацию, но в среду ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении объявить 21 августа «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».

На прошлой неделе Турция выслала военные корабли для учений в Средиземное море, а также страна начала бурить шельф в поисках нефти. Греция, которая считает данные водные пространства своими, выступила против этого. Все подробности конфликта и его предыстория — в материале «360».