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    25 декабря 2020, 21:38

    Турция обязала туристов предъявлять отрицательный тест на коронавирус

    Анатолий Минкин

    Власти Турции обязали всех, кто прибывает в страну из заграничных поездок, иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
    Турция обязала туристов предъявлять отрицательный тест на коронавирус

    «Мы усиливаем меры безопасности. Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря должен представить отрицательный тест ПЦР на коронавирус. Для прибывающих по суше норма начнет действовать с 30 декабря», — говорится в сообщении.

    Министр отметил, что срок давности для теста не должен превышать 72 часа. Люди без результатов теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

    Как напомнил RT, из-за мутировавшего штамма коронавируса Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР.

    Турция заняла второе место по популярности среди российских туристов для встречи Нового года. На первом месте оказались российские курорты Краснодарского края и Крыма.