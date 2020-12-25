Турция обязала туристов предъявлять отрицательный тест на коронавирус

Власти Турции обязали всех, кто прибывает в страну из заграничных поездок, иметь при себе отрицательный тест на коронавирус. Об этом на своей странице в Twitter написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

«Мы усиливаем меры безопасности. Каждый пассажир, прибывающий в нашу страну воздушным транспортом с 28 декабря должен представить отрицательный тест ПЦР на коронавирус. Для прибывающих по суше норма начнет действовать с 30 декабря», — говорится в сообщении.

Министр отметил, что срок давности для теста не должен превышать 72 часа. Люди без результатов теста на коронавирус не смогут попасть в страну.

Как напомнил RT, из-за мутировавшего штамма коронавируса Турция приостановила авиасообщение с Великобританией, Данией, Нидерландами и ЮАР.

Турция заняла второе место по популярности среди российских туристов для встречи Нового года. На первом месте оказались российские курорты Краснодарского края и Крыма.