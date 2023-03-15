15 марта 2023, 20:30
Турция объявит решение по членству Финляндии в НАТО 17 марта
Президент Финляндии Ниинисте: Эрдоган объявит одобрение заявки Финляндии в НАТО 17 марта
Президент Финляндии Саули Ниинисте ждет от своего турецкого коллеги Реджеп Тайипа Эрдогана одобрения заявки на членство в НАТО. Об этом финский глава написал в Twitter.
«Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться», — написал Ниинисте.
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По его словам, турецкий лидер решил выполнить обещание напрямую — на уровне президентов.
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В Турции, заметил финский президент, раньше выражали надежду, что у Ниинисте лично получится присутствовать при объявлении решения Эрдогана.
Официальный визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Турцию пройдет 16 и 17 марта. Главным вопросом обсуждения станет вступление в НАТО.
В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что политики обсудят двухсторонние отношения, а также заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе.
Парламент Турции, по данным СМИ, может ускорить утверждение запроса Финляндии на вступление в НАТО. Утверждение заявки Финляндии, предположительно, состоится до апреля 2023 года.
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