Мир 15 марта 2023, 20:30 Турция объявит решение по членству Финляндии в НАТО 17 марта Президент Финляндии Ниинисте: Эрдоган объявит одобрение заявки Финляндии в НАТО 17 марта Пресс-служба Кремля

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Президент Финляндии Саули Ниинисте ждет от своего турецкого коллеги Реджеп Тайипа Эрдогана одобрения заявки на членство в НАТО. Об этом финский глава написал в Twitter.

«Стало известно, что на этапе, когда президент Турции Эрдоган принял решение о ратификации членства Финляндии в НАТО, он захотел встретиться», — написал Ниинисте.

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По его словам, турецкий лидер решил выполнить обещание напрямую — на уровне президентов.

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В Турции, заметил финский президент, раньше выражали надежду, что у Ниинисте лично получится присутствовать при объявлении решения Эрдогана.

Официальный визит президента Финляндии Саули Ниинисте в Турцию пройдет 16 и 17 марта. Главным вопросом обсуждения станет вступление в НАТО.

В администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что политики обсудят двухсторонние отношения, а также заявку Финляндии на членство в Североатлантическом альянсе.

Парламент Турции, по данным СМИ, может ускорить утверждение запроса Финляндии на вступление в НАТО. Утверждение заявки Финляндии, предположительно, состоится до апреля 2023 года.