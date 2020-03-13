Турция объявила России ультиматум по Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не намерена выводить свои войска из Сирии. Помимо этого министр подчеркнул, что он лично поставил условия России, пригрозив войной.

«Мы достигли отличного соглашения на переговорах», - процитировал Акара местный телеканал TRT. Но он тут же подчеркнул, что «Турция остается в Идлибе, вывод ее сил вариантом не является».

Он отметил, что в случае нарушения режима прекращения огня, турецкие военные продолжат наносить удары по сирийским правительственным силам, сообщил insayder.su.

Вечером 5 марта в Москве завершились долгие переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб заняло шесть часов. По итогу встречи стороны подписали документ о перемирии с 6 марта.

Ранее Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Сирии защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».