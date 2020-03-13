Турция объявила России ультиматум по Сирии
«Мы достигли отличного соглашения на переговорах», - процитировал Акара местный телеканал TRT. Но он тут же подчеркнул, что «Турция остается в Идлибе, вывод ее сил вариантом не является».
Он отметил, что в случае нарушения режима прекращения огня, турецкие военные продолжат наносить удары по сирийским правительственным силам, сообщил insayder.su.
Вечером 5 марта в Москве завершились долгие переговоры между Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным. Обсуждение обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб заняло шесть часов. По итогу встречи стороны подписали документ о перемирии с 6 марта.
Ранее Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что новые договоренности с Россией по Сирии защищают турецкие границы и военных «от атак сирийского режима и терактов».