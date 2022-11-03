Турция объявила о нормализации работы зернового коридора | 360°

Мир 03 ноября 2022, 09:25 Турция объявила о нормализации работы зернового коридора Глава Минобороны Турции Акар заявил о нормализации работы зернового коридора Unsplash

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Морской коридор по вывозу зерна с Украины после возвращения России в продуктовую сделку полностью нормализовали. Об этом сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу Habertürk.

«Мы получили письменные гарантии от Украины <…> Работа морского коридора полностью нормализована. Его функционирование продолжается, это гуманитарная миссия», — сказал он.

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Акар добавил, что Турция предпринимает необходимые усилия, чтобы продлить зерновую сделку, срок которой истекает 19 ноября. Он сказал, что продуктовый коридор на сегодня — это самый надежный, быстрый и объемный способ вывоза зерна.

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За три месяца уже вывезли десять миллионов тонн сельскохозяйственной продукции, и Турция рассчитывает на рост объемов экспорта.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган назвал подход российского лидера Владимира Путина по зерновой сделке конструктивным. Путин также заявил о готовности России поставлять зерно в беднейшие страны мира.