Турция объяснила выход из Стамбульской конвенции подменой ее идеи ЛГБТ-движением

Турция вышла из Стамбульской конвенции по защите прав женщин. Власти страны объяснили, что решение было связано с использованием документа для приравнивания гомосексуализма к норме.

Управление по связям с общественностью президента Турции напомнило, что страна вышла из конвенции 20 марта. При этом Турция стала первой страной, подписавший документ. Тем самым была продемонстрирована приверженность защите женщин в обществе.

«Конвенция, первоначально предназначавшаяся для защиты прав женщин, была присвоена группой людей, пытающихся нормализовать гомосексуализм, что несовместимо с социальными и семейными ценностями Турции. Отсюда и решение выйти», — привело цитату из заявления РИА «Новости».

В управлении отметили, что Стамбульскую конвенцию не ратифицировали такие страны, как Болгария, Чехия, Латвия, Литва и Словакия. Кроме того, выйти из нее пыталась Польша, ссылаясь на желание ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере. Также в заявление отмечается, что Турция и дальше будет бороться с насилием в семьях.

«Правительство Турции предприняло конкретные шаги по защите прав женщин. Эти механизмы действуют. Турция будет осуществлять новые реформы в условиях растущего насилия в отношении женщин», — заключили в управлении.