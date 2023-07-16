Мир 16 июля 2023, 03:45 Турция объяснила, почему поддерживает расширение НАТО Канцелярия Эрдогана: Турция поддерживает расширение НАТО ради стабильности РИА «Новости»

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Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а для обеспечения стабильности. Об этом в статье для журнала Middle East Eye написал глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун.

По мнению чиновника, расширение блока является «ключом к долгосрочному миру и стабильности». Он заметил, что Турция «никогда не чуралась» сложных операций альянса в разных уголках мира. А с учетом все более нестабильного мира, где полно угроз и новых видов военных действий, страна «активно противодействует» новым вызовам и поддерживает стратегическую ориентацию НАТО.

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Анкара, считает Алтун, должна быть критически важным партнером и надежным союзником в отношении всех новых инициатив блока.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определенной страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности, способной обеспечить стабильность», — пришел к выводу глава управления.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден пытался купить согласие турецкого коллеги Реджепа Эрдогана на вступление Швеции в НАТО. За это главе республики обещали солидную финансовую помощь.