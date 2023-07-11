Мир 11 июля 2023, 09:43 Турция обернет вступление Швеции в НАТО в свою пользу. Американский журналист раскрыл ее план 19fortyfive: Турция после принятия Швеции парализует работу НАТО и получит выгоду Публичное достояние

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Правительство Турции воспользовалось правом вето в НАТО и обернуло ситуацию вокруг вступления Швеции в свою пользу. Теперь она парализует работу альянса, а затем Евросоюза, подорвав его ориентацию на демократию изнутри, заявил в статье на сайте 19fortyfive старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Майкл Рубин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители США в последний момент перед саммитом в Вильнюсе убедили президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить принятие Швеции в альянс. Автор статьи заявил, что не следует праздновать, ведь это не дипломатическая победа, а шаг к катастрофе.

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Стороны достигли договоренностей в формате «услуга за услугу». Майкл Рубин заявил, что Турция получит за одобрение членства Швеции, во-первых, снятие оборонных санкций, во-вторых, собственное вступление в Евросоюз.

«Турция использовала свое присутствие в НАТО, чтобы парализовать этот институт и извлечь выгоду из своего де-факто права вето», — сказал он.

Автор статьи предупредил, что Турция парализует Европейский союз и подорвет его демократическую ориентацию изнутри. Он сказал, что Запад заплатит более высокую цену, чем представлял себе.

Реджеп Тайип Эрдоган согласился передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент. Взамен он потребовал принять страну в ЕС — этот процесс, по словам президента, затянулся на 50 лет.