Мир 29 августа 2023, 04:56 Турция не заметила охлаждения отношений с Россией после визита Зеленского Советник Эрдогана Кылыч: у Турции нет охлаждения в отношениях с Россией РИА «Новости»

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Отношения турецких и российских властей не испортились после визита в Турцию украинского лидера Владимира Зеленского. Такое мнение телеканалу NTV выразил главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Акиф Чагатай Кылыч.

«Выразив несогласие с утверждениями о „холоде“ отношений с Россией после визита в Турцию президента Украины Владимира Зеленского, Кылыч заявил, что Турции удалось получить доверие сторон с самого начала военного конфликта», — сообщил телеканал.

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Ранее Акиф Чагатай Кылыч заявил, что Турция считает обеспечение встречи президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его российского коллеги Владимира Путина приоритетной задачей.

На прошлой неделе стало известно, что встреча Путина и Эрдогана может состояться 4 сентября в Сочи.

Сам турецкий лидер выразил надежду, что Владимир Путин и Владимир Зеленский примут его посредничество в урегулировании конфликта.