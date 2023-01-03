Мир 03 января 2023, 03:01 Турция не увидела в своем членстве в НАТО преграду для сотрудничества с Россией Представитель Эрдогана: участие Турции в НАТО не мешает сотрудничеству с Россией Pixabay

Читать 360tv в

Членство в НАТО и союзнические отношения с США не мешают Турции поддерживать конструктивное сотрудничество с Россией. Об этом заявил официальный представитель президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в интервью журналу Kriter.

«Нашим приоритетом является обеспечение в нашем регионе и за его пределами поясов мира, стабильности и процветания. Руководствуясь этим, мы одновременно расширяем горизонты внешней политики», — сказал он.

Реклама

Калын отметил, что участие Турции в Североатлантическом альянсе также не сказывается на развитии сотрудничества с Китаем, странами Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Реклама

Ранее министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез заявил, что Турция дала старт работам по предложенному Россией проекту газового хаба. По предварительной оценке, на подготовку понадобится год. Сейчас власти изучают объем инфраструктуры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил намерения сделать республику центром поставок энергоносителей из бассейна Каспия, Средиземноморья и Ближнего Востока.