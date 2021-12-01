Турция не увидела в санкциях против России пользы для Украины

Турецкие власти признали, что добиться улучшения ситуации на Украине путем введения санкций против России не получится, как показал опыт. С таким заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передал Life.

«Одним только введением санкций помочь Украине или другой стране не удастся», — сказал дипломат в ходе встречи с коллегами из стран НАТО, которая проходит в среду в Риге.

Глава дипведомства напомнил, что, как показал опыт, санкции, вводимые против разных стран, в том числе Турции, не способствовали решению проблем.

Если вместо санкций НАТО выбирает сдерживание, оно должно быть целенаправленным, указал глава МИД Турции. Но Анкара убеждена, что Альянсу нужен правильный баланс между сдерживанием и диалогом с Россией, подчеркнул Чавушоглу.

Российский лидер Владимир Путин накануне во время выступления на форуме «Россия зовет!» заявил, что нет здравого ответа на вопрос, зачем НАТО расширяет присутствие вблизи границ РФ. Путин также пообещал, что скоро у России появится новое гиперзвуковое оружие.