Турция не увидела ожидаемого влияния санкций на Россию

Введенные против России западные санкции не оказывают ожидаемого влияния на страну. Такое мнение выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Санкции не оказывают ожидаемого влияния, позиции Путина внутри страны не потеряны, а рубль укрепляется», — сказал Калын в эфире телеканала Haberturk.

При этом он добавил, что пока сложно говорить о возможности мирного соглашения между Россией и Украиной. Представитель лидера республики назвал неприемлемой ситуацию для проведения переговоров двух стран.

Ранее он сообщил, что Турция не намерена подключаться к западным санкциям против России. Решение властей страны он объяснил экономической выгодой. Турция зависит от внешних энергетических источников, а антироссийские меры в первую очередь скажутся на ее экономике.

Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Россия готова к переговорам с Украиной, но обсуждение вопросов не должно быть декларированным.