Турция не требовала объяснений от российских летчиков из-за тушения лесов в Анталье
По словам Моллаева, самолеты брали воду для тушения пожара из ближайшего удобного водоема. При этом забор воды осуществляли по всем правилам пожаротушения.
«Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — процитировало его слова РИА «Новости».
Член совета директоров отметил, что все действия экипажа контролирует диспетчер. Сам экипаж самолета составляют российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту во время тушения находился сотрудник лесничества. Самолеты Бе-200 уже применяли для ликвидации огня в районе Стамбула. Тогда борт тоже летал рядом с жилыми домами.
«И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — заключил Моллаев.
Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что тушивший пожар в Анталье Бе-200 не имеет никакого отношения к российскому министерству. Перед этим газета Milliyet сообщила, что самолеты-амфибии летали очень близко к домам в Анталье, чем напугали жителей. Анкара якобы потребовала у российских пилотов объяснений.