Турция не требовала объяснений от российских летчиков из-за тушения лесов в Анталье

Арендованные у России самолеты Бе-200 тушили лесной пожар в Анталье. После этого СМИ сообщили, что Анкара якобы потребовала объяснений у российских летчиков. Но эту информацию опроверг член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.

По словам Моллаева, самолеты брали воду для тушения пожара из ближайшего удобного водоема. При этом забор воды осуществляли по всем правилам пожаротушения.

«Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — процитировало его слова РИА «Новости».

Член совета директоров отметил, что все действия экипажа контролирует диспетчер. Сам экипаж самолета составляют российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту во время тушения находился сотрудник лесничества. Самолеты Бе-200 уже применяли для ликвидации огня в районе Стамбула. Тогда борт тоже летал рядом с жилыми домами.

«И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — заключил Моллаев.

Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что тушивший пожар в Анталье Бе-200 не имеет никакого отношения к российскому министерству. Перед этим газета Milliyet сообщила, что самолеты-амфибии летали очень близко к домам в Анталье, чем напугали жителей. Анкара якобы потребовала у российских пилотов объяснений.