facebook_pixel
    01 октября 2020, 11:32

    Турция не требовала объяснений от российских летчиков из-за тушения лесов в Анталье

    Дарья Бунякова

    Арендованные у России самолеты Бе-200 тушили лесной пожар в Анталье. После этого СМИ сообщили, что Анкара якобы потребовала объяснений у российских летчиков. Но эту информацию опроверг член совета директоров компании-эксплуатанта самолетов СМС Savunma Sanayi Физули Моллаев.
    Турция не требовала объяснений от российских летчиков из-за тушения лесов в Анталье

    По словам Моллаева, самолеты брали воду для тушения пожара из ближайшего удобного водоема. При этом забор воды осуществляли по всем правилам пожаротушения.

    «Лесной пожар произошел, судя по видео, рядом с домами, над которым самолет пролетал на безопасной высоте. То есть вариантов два: или самолеты берут воду и тушат, или лес горит. Турецкие власти отнеслись к этому с пониманием, никаких объяснений от нас не требовали», — процитировало его слова РИА «Новости».

    Член совета директоров отметил, что все действия экипажа контролирует диспетчер. Сам экипаж самолета составляют российские и турецкие пилоты. Кроме того, на борту во время тушения находился сотрудник лесничества. Самолеты Бе-200 уже применяли для ликвидации огня в районе Стамбула. Тогда борт тоже летал рядом с жилыми домами.

    «И никто там в панику не впадал, маневрами не возмущался и кроме благодарности ничего не выражал. Возможно, кто-то в Ларе по незнанию подумал, что самолет падает в воду. Но на самом деле он ее забирает, и делать это он может только на лету», — заключил Моллаев.

    Ранее в пресс-службе МЧС заявили, что тушивший пожар в Анталье Бе-200 не имеет никакого отношения к российскому министерству. Перед этим газета Milliyet сообщила, что самолеты-амфибии летали очень близко к домам в Анталье, чем напугали жителей. Анкара якобы потребовала у российских пилотов объяснений.

    Новости SMI.FM