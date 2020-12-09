Турция отказалась закупать российскую вакцину от коронавируса. В Кремле оценили это решение

Анкара отказалась покупать российскую вакцину от 2019-nCoV «Спутник V». Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сослался на то, что препарат «не соответствует надлежащей лабораторной практике».

«Проблема в том, что российская вакцина не соответствует GLP (надлежащей лабораторной практике — прим. ред.), поэтому она вышла за пределы наших интересов», — приводит телеканал Haberturk слова главы турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал это решение властей Турции. Он подчеркнул, что наша вакцина сыграет важную роль в борьбе с коронавирусом.

«Можно сказать однозначно — результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

«Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от нового вируса. Препарат сейчас проходит заключительную стадию клинических испытаний. Масштабная вакцинация уже началась в московском регионе. Пока прививают врачей и учителей, но скоро получить вакцину сможет любой желающий. Премьер-министр Михаил Мишустин допустил, что в будущем возможен большой спрос на отечественный препарат. Об этом пишет RT.