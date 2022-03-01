Турция не станет вводить санкции против России

Турецкие власти воздержатся от введения антироссийских санкций. Отсутствие ограничительных мер позволит оставить канал для диалога, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

Как отметил представитель турецкого лидера, власти страны должны принимать решения с учетом приоритетов республики.

«Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт», — сказал Калын в эфире телеканала CNN Turk.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что страна закроет проливы Дарданеллы и Босфор для прохода военных кораблей. По его словам, турецкие власти уже предупредили о своем решении остальные страны.

Ограничить проход российских военных кораблей через турецкие проливы призывал посол Украины в Турции Василий Боднар. После его слов Чавушоглу говорил, что российские корабли имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы. В частности, речь шла о возвращении кораблей на свои базы.