14 января 2023, 17:08
Турция не присоединится к антироссийским санкциям
Представитель Эрдогана: поддержка антироссийских санкций угрожает турецкой экономике
Власти Турции не поддержат антироссийские санкции. Такое заявление сделал представитель президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Его процитировали журналисты издания «Говорит Москв а».
По словам представителя Эрдогана, участие в антироссийских санкциях навредят в основном экономике Турции, а не России.
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Также он предположил, что затяжной украинский конфликт грозит усталостью Европы от боевых действий. По его мнению, население ЕС самостоятельно завит о нежелании поддерживать ВСУ на длинной дистанции.
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При этом представитель Эрдогана отметил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать страны Европы и США. Также он призвал учитывать мнение России для реализации мирных договоренностей. По его мнению, в ином случае план по урегулированию конфликта обречен на провал.
Сами переговоры представитель Эрдогана счел вполне возможной ситуацией.
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