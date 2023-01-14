Мир 14 января 2023, 17:08 Турция не присоединится к антироссийским санкциям Представитель Эрдогана: поддержка антироссийских санкций угрожает турецкой экономике

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Власти Турции не поддержат антироссийские санкции. Такое заявление сделал представитель президента этой страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Его процитировали журналисты издания «Говорит Москв а».

По словам представителя Эрдогана, участие в антироссийских санкциях навредят в основном экономике Турции, а не России.

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Также он предположил, что затяжной украинский конфликт грозит усталостью Европы от боевых действий. По его мнению, население ЕС самостоятельно завит о нежелании поддерживать ВСУ на длинной дистанции.

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При этом представитель Эрдогана отметил, что в переговорах по урегулированию ситуации на Украине должны участвовать страны Европы и США. Также он призвал учитывать мнение России для реализации мирных договоренностей. По его мнению, в ином случае план по урегулированию конфликта обречен на провал.

Сами переговоры представитель Эрдогана счел вполне возможной ситуацией.