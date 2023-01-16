Мир 16 января 2023, 10:34 Турция не приняла предложение энергогиганта в разработке месторождения газа в Черном море Sabah: Турция отказала энергогиганту в разработке месторождения газа в Черном море РИА «Новости»

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Власти Турции отклонили предложение мирового энергетического концерна в разработке нового газового месторождения в Черном море. Об этом сообщила газета Sabah.

По данным источника, концерн предложил турецким властям отдать наличными половину стоимости открытого месторождения, но получил категорический отказ.

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«В обмен на деньги компания хотела устроить все операции по разведке, добыче и реализации газа вместе с Турцией. Однако страна решила добывать энергоноситель самостоятельно», — сказано в сообщении.

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В декабре 2022 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщал об обнаружении нового газового месторождения в Черном море, потенциал которого оценивается в 58 миллиардов кубометров.

По его словам, общий газовый потенциал государства составляет примерно 710 миллиардов кубометров, который оценивается в триллион долларов.

Также Эрдоган заявлял о намерения превратить республику в центр поставок газа из бассейнов Ближнего Востока, Средиземноморья и Каспия.