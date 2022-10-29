Турция не получила заявления России о приостановки зерновой сделки | 360°

Мир 29 октября 2022, 18:57 Турция не получила заявления России о приостановки зерновой сделки Источник ТАСС: Турция не получила сообщения от России о приостановке зерновой сделки РИА "Новости"

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Правительство Турции пока не получило официального уведомления от российской стороны о приостановке соглашения по зерновой сделке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в турецком кабмине.

Собеседник подчеркнул, что знает об атаке против Черноморского флота и кораблей, задействованных в обеспечении безопасности гуманитарного коридора. Но официальные данные о приостановке действия соглашений от российской стороны пока не поступили.

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Атака беспилотников на военно-морскую базу Черноморского флота в Севастополе произошла утром в субботу, 29 октября. Как сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева, гражданские объекты повреждений не получили.

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В Минобороны заявили, что украинские военные для ударов по кораблям, которые обеспечивали безопасность прохода сухогрузов с украинским зерном, использовали воздушные и морские беспилотники. Все аппараты уничтожили в результате ударов. Повреждения получил тральщик «Иван Голубец», а также оказалось нарушено боновое заграждение в бухте Южная.

Подготовкой операторов дронов, по данным Минобороны, занимались военные Великобритании, которые также причастны к диверсиям на «Северных потоках». В британском военном ведомстве эти обвинения опровергли.

Министерство иностранных дел России объявило, что выполнение условий зерновой сделки приостанавливается на неопределенный срок, так как гарантировать безопасность сухогрузов в гуманитарном коридоре невозможно.