    23 января 2020, 11:09

    Турция не отправит военных в Ливию, пока соблюдается перемирие

    Дарья Морозова

    Анкара не собирается отправлять в Триполи военных советников, пока в стране действует перемирие. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

    По данным сайта «Газета.ru», министр убежден, что страны, которые принимали участие в международной конференции по Ливии в Берлине, имеют обязательства.

    «Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран», — сказал Чавушоглу.