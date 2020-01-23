Турция не отправит военных в Ливию, пока соблюдается перемирие

По данным сайта «Газета.ru», министр убежден, что страны, которые принимали участие в международной конференции по Ливии в Берлине, имеют обязательства.

«Мы все договорились, что до тех пор, пока соблюдается перемирие, никто не будет посылать дополнительных советников, или войска, или наемников из соседних стран», — сказал Чавушоглу.