Мир 07 июля 2023, 16:56 Турция не нашла причин для поддержки заявки Швеции в НАТО Президент Турции Эрдоган: Швеция не выполнила обязательства для вступления в НАТО РИА «Новости»

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Заявка Швеции на вступление в НАТО не получит одобрения Турции на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Об этом в ходе своего выступления в Стамбуле заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщил ТАСС.

Эрдоган подчеркнул, что страна уже доказала свою приверженность поддержке политике открытых дверей НАТО, когда дала согласие на вступление Финляндии, но считает недопустимым прием тех, кто оказывает поддержку террористам.

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«Мы ожидаем от Швеции выполнения взятых на себя обязательств», — заметил турецкий лидер.

Он обратил внимание, что не может доверять стране, в которой террористы спокойно передвигаются по городам. Эрдоган пообещал снова поднять вопрос про обещания шведской стороны на предстоящей встрече глав — государств альянса. Президент Турции подчеркнул, что его приоритет — это безопасность республики и ее жителей.

Эрдоган неоднократно критиковал Швецию за поддержку и предоставление политического убежища сторонникам и участникам запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана, а также за акции с сожжением Корана.

В конце июня прошлого года на саммите в Мадриде Турция подписала меморандум о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Но пока членом альянса стала только одна скандинавская страна, потому что шведскую заявку Турция заблокировала.