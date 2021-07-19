Турция не исключила закрытия границ для туристов из-за штамма «дельта»

Распространение штамма коронавируса «дельта» может привести к закрытию турецких курортов для иностранцев. С таким заявлением выступил министр туризма страны Мехмет Нури Эсрой в эфире телеканала CNNTurk. Он подчеркнул, что пока такой сценарий не рассматривается, но власти могут к нему вернуться.

Министр отметил, что выходом из сложной ситуации остается вакцинация жителей от коронавируса.

«Если она ускорится, то Турция полностью вернется к нормальной жизни. Чем дольше она тянется, тем больше времени займет нормализация», — заявил Эсрой.

По подсчетам главы туристического ведомства, июнь для туристического бизнеса страны завершился ожидаемо. За сезон Турция планирует принять 25 миллионов отдыхающих. По прогнозам, доход составит до 20 миллиардов долларов.

«Моя личная цель — это 30 миллионов туристов и 23 миллиарда долларов дохода. Июнь мы закрыли в соответствии с нашими ожиданиями. На июль у нас амбициозные цели», — добавил министр.

По данным турецкого Минздрава, полностью прошли вакцинацию 33,38% всех жителей старше 18 лет. Положительный тест на коронавирус за минувшие сутки сдали 7680 человек. Умерли в больницах с подтвержденным коронавирусом 66 пациентов.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня после приостановки из-за сложной эпидемической ситуации на курортах. Непривитым от коронавируса туристам для поездки необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест. Тем, кто сделал прививку, достаточно показать на границе сертификат о процедуре.