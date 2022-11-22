Мир 22 ноября 2022, 16:45 Турция не исключила введения танков и артиллерии в Сирию и Ирак Эрдоган: операция Турции в Сирии и Ираке не ограничится воздушной частью РИА «Новости»

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Турция может использовать танки и артиллерию в рамках операции «Коготь — меч» на севере Ирака и Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире TRT Turk. Он подчеркнул, что террористов, с которыми борются турецкие военные, уничтожат.

Эрдоган допустил расширение операции. Не исключено, что только воздушной частью она не ограничится. Вопрос о новом этапе боевых действий обсудят власти Турции.

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«Мы знаем имена, места и биографию террористов. Мы также знаем, кто их укрывает и вооружает», — сказал Эрдоган.

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Турецкий лидер заверил, что в ближайшее время страна уничтожит террористов танками и артиллерией.

Военные Турции начали наносить авиаудары по территории Сирии и Ирака с 20 ноября. Власти страны объяснили необходимость военной операции борьбой с формированиями «Сил народной самообороны» и Рабочей партии Курдистана, признанной в государстве террористической.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия не выполнила обязательства «по очистке» Северного Ирака и Сирии от курдских вооруженных формирований согласно договоренностям от 2019 года.