Мир 08 июля 2023, 18:58 Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией — Эрдоган Эрдоган: Турция не дала возможность желающим испортить отношения с Россией РИА «Новости»

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Турция не позволила желающим испортить отношения с Россией, потому что всегда придерживалась сбалансированной политики. Об этом на выступлении в Байбурте сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, его слова привело РИА «Новости».

«Мы придерживались принципа сбалансированной политики с самого первого дня. Военные лоббисты попытались бросить нас в огонь, используя оппозицию, но мы не позволили этому случиться», — отметил глава страны.

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Эрдоган подчеркнул, что Турция не позволила ухудшить связи с Россией, укрепляя отношения с Украиной.

«Мы поддерживаем тесный диалог с господином Путиным, ждем его в августе с визитом в Стамбул», — добавил он.

Днем ранее, 7 июля, Эрдоган провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, по итогам которых заявил, что Украина достойна вступить в НАТО.

Кроме того, Эрдоган анонсировал визит Владимира Путина в Стамбул в августе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что пока никаких конкретных дат нет.