Мир 26 ноября 2022, 19:32 Турция не будет просить разрешения на ведение военных операций Ибрагим Калын: Турция не обязана спрашивать разрешения на операции в Сирии РИА «Новости»

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Власти Турции не собираются просить разрешения на проведение антитеррористических операций на севере Сирии. Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын, сообщило агентство Anadolu.

Турция начала проводить воздушную операцию против сирийского крыла запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на севере Сирии 20 ноября. Удары нанесли по городу Кобани, а также на севере Ирака. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил наземные наступления.

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По словам Калына, Анкара готова обсуждать со своими союзниками тему вызовов и угроз с целью дальнейших совместных шагов по их устранению. Пресс-секретарь Эрдогана отметил, что действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком опираются на статью 51 Устава ООН о праве на самооборону.

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Ранее заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Турция отказалась выполнять обязательства «астанинского формата». Турецкие военные начали операцию «Коготь-меч», в ходе которой нанесли авиаудары по позициям курдов на севере Сирии и Ирака.