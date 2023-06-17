Мир 17 июня 2023, 11:32 Турция назвала условие для принятия Швеции в НАТО Глава МО Турции Гюлер назвал условие, при котором страна одобрит заявку Швеции в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Турция одобрит заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс, если власти королевства выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава турецкого военного ведомства Яшар Гюлер по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

По его словам, турецкая сторона уже проинформировала своих союзников по блоку об этом условии. Он подчеркнул, что политика открытых дверей в отношении Швеции сохраняется.

Реклама

«Швеция при конкретном выполнении обязательств, закрепленных в трехстороннем меморандуме, как и Финляндия, сможет вступить в НАТО», — прицитировал Гюлера ТАСС.

Ранее СМИ писали, что Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до проведения саммита НАТО в июле, потому что государство внесло поправки в антитеррористическое законодательство. Между тем генсек организации Йенс Столтенберг не дал гарантий присоединения страны к НАТО.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил заявил, что Анкара не против расширения НАТО. По его словам, если Швеция выполнит все договоренности по аналогии с Финляндией, то в таком случае Турция поддержит ее членство в альянсе.