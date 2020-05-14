Турция назвала странным демарш украинского посла

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Не хочу здесь высказывать первую мысль, которая здесь приходит в голову, чтобы никого не обижать, но претензия к „Катюше“ кажется странной. Не совсем правильно выяснять отношения и политические разногласия между Россией и Украиной в другой стране, которой в данном случае является Турция», — рассказал собеседник.

Он отметил, что Турция с уважением относится ко всем гостям, поэтому никто в турецком секторе не будет открыто комментировать политические разногласия третьих стран.

«И уж тем более никто не будет вставать на позицию любой из сторон», — подчеркнул представитель туротрасли.

Он пояснил, что после выходки украинского посла, турсообщество активно обсуждало ситуацию.

«Мнение у нас примерно одинаковое: „Катюша“ — это песня военных лет, в которой нет ни единого оскорбительного слова в адрес Украины. Более того, мы знаем, что с фашистской Германией вместе с русскими воевали также и украинцы, и представители других национальностей СССР. Так что это их общая песня, и странно выискивать в ней какой-то другой контекст», — сказал собеседник.

Он считает, что история с «Катюшей» больше надуманная. По его мнению, это не должно привести к ущербу в отношениях как между Турцией и Украиной, так и между Турцией и Россией.

«Давайте лучше готовиться к турсезону и бороться с последствиями пандемии. Мы ждем прибытия и российских, и украинских туристов», — добавил он.

Ранее российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге. Они заявили, что исполнение песни «Катюша» на 9 мая было призвано объединить всех выходцев из бывшего СССР.