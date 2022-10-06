Турция назначила посла в Израиле | 360°

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Турция назначила посла в Израиле

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Впервые после четырехлетнего перерыва Турция вернула в Израиль своего посла. Об этом сообщил RT.

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Шакир Озкан Торунлар получил пост главы дипломатической миссии Турции в Израиле. Он будет работать в посольстве, которое находится в Тель-Авиве. Уточняется, что с 2010 по 2013 годы дипломат уже занимал в Иерусалиме должность генерального консула.

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