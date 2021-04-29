Турция напомнила США о геноциде индейцев, черных рабов и половины стран мира
В Турции не стали молчать после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. СМИ страны ответили на позицию Вашингтона наглядной статистикой.
Собранные журналистами данные привел Telegram-канал «Военный обозреватель». В инфографике, начала распространяться в Сети, расписаны случаи массового истребления людей Соединенными Штатами.
Отсчет турки начали с 1800 года, когда началось истребление коренного населения Америки — индейцев. Всего тогда уничтожили порядка 70 миллионов человек.
От рук переселившихся на территорию современных США европейцев погибли более 35 миллионов чернокожих рабов, которых привезли из Африки.
Соединенным Штатам не забыли Хиросиму и Нагасаки, Филиппины, Корею, а также другие войны и нападения, результатом которых стала гибель миллионов людей.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его глубоко опечалило решение американского коллеги о признании геноцида армян в Османской империи.