Мир 11 марта 2024, 12:52 Турция напомнила, что не будет просить разрешения на операцию у своих границ Министр обороны Гюлер: Турция не будет просить разрешения на военную операцию РИА «Новости»

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Турция не собирается просить разрешения, чтобы провести антитеррористическую операцию у границ страны, и примет необходимые меры. С таким заявлением выступил министр национальной обороны Яшар Гюлер, сообщило РИА «Новости».

«Когда речь идет о безопасности нашей страны, мы никого ни о чем не просим и делаем то, что необходимо», — подчеркнул Гюлер в комментарии местной газете Hürriyet.

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По его словам, никто не должен забывать, что Турция является великим государством, которое не подчинялось и не будет подчиняться чьим-либо приказам.

Ранее Hürriyet сообщала о планах Вооруженных сил Турции провести крупномасштабную наземную военную операцию на севере Ирака против боевиков Рабочей партии Курдистана, признанной террористической и запрещенной в республике. По информации источника издания, соглашение об этом уже было достигнуто с администрацией Багдада.