  • Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии

    07 октября 2019, 22:34

    Наталья Жуковская

    Турция ударила по курдской военной базе SDF в северной сирийской провинции Хасеке, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ливанский телеканал Al-Mayadeen.
    Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии

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    В данный момент о жертвах данных нет.

    «Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии», — передает телеканал.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что решение о турецком авиаударе по базе SDF на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

    Также накануне стало известно, что американские войска вопреки договоренностям с курдами покинули пограничные с Турцией территории. Эрдоган подтвердил эту информацию, после чего и сделал заявлени о готовящейся операции.

    Сирийские СМИ сообщают, что ВВС Турции нанесли удары по контрольно-пропускному пункту на границе Сирии и Ирака, в результате чего были разрушены два моста.