Турция нанесла авиаудар по курдам в Сирии

Трамп собрался забрать американских военных из Сирии Подробнее

В данный момент о жертвах данных нет.

«Турецкие самолеты нанесли удар по штабу курдских сил в окрестностях города аль-Маликия в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии», — передает телеканал.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что решение о турецком авиаударе по базе SDF на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни.

Также накануне стало известно, что американские войска вопреки договоренностям с курдами покинули пограничные с Турцией территории. Эрдоган подтвердил эту информацию, после чего и сделал заявлени о готовящейся операции.

Сирийские СМИ сообщают, что ВВС Турции нанесли удары по контрольно-пропускному пункту на границе Сирии и Ирака, в результате чего были разрушены два моста.