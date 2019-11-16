Турция намерена применять С-400 в обход американских санкций

«Нелогично покупать С-400 и не использовать их. Российский персонал к их эксплуатации привлекаться не будет, эти системы не несут угрозы для НАТО», — отметил он.

Турецкие специалисты продолжают обучение в России.

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Турция стремится устранить разногласия в диалоге с Америкой, рассказал Демир. Именно поэтому Анкара готова закупить у США комплексы Рatriot на выгодных для себя условиях. Их будут использовать вместе с российскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК).

Поставки новейших российских систем ПВО С-400 стартовали в середине июля. Их полностью приведут в боевую готовность в апреле 2020 года.

Именно из-за этих поставок начался кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном. Америка призывала отказаться от сделки с Россией и вместо С-400 приобрести Patriot. США грозились задержать или отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, если их условия не будут выполнены.

Также Вашингтон обещал ввести санкции в соответствии с CAATSA — законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Тем не менее Анкара отказалась идти на уступки.